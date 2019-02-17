Son Dakika Haberleri: El Arabasıyla Maydanoz Satan Genç Bıçaklandı

El Arabasıyla Maydanoz Satan Genç Bıçaklandı

25 dakika önce

Adıyaman'da, el arabası ile kent merkezinde maydanoz satan genç, bıçaklanarak yaralandı.

El Arabasıyla Maydanoz Satan Genç Bıçaklandı, System.String[]
Adıyaman'da, el arabası ile kent merkezinde maydanoz satan genç, bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Adıyaman Kalesi yakınlarında el arabası ile maydanoz satan Cengiz Y. isimli genç, ismi öğrenilemeyen bir şahsın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Bacaklarından bıçaklanarak yaralanan Cengiz Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, Cengiz Y.'yi bıçaklayan şahıs ise olay yeri yakınlarında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:09 Kaynak: İHA

Adıyaman Kalesi, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti Eziyet Görüntülerinin Ardından Eşeğin Sahibi Konuştu: Eşeğimi Emekli Ediyorum

Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var Din Adamının Bir Sözü İle 40 Yıl Önce Gömülen Bebeğinin Mezarını Açtırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 14:34:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Arabasıyla Maydanoz Satan Genç Bıçaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]