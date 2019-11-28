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El arabasıyla, tezekle köyde 'Survivor' yarışması

6 saat önce

El arabasıyla, tezekle köyde 'Survivor' yarışması Survivor oyununun özellikle el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne olduVAN - Van merkez İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 'Köyde Survivor' yarışması düzenlendi.

El arabasıyla, tezekle köyde 'Survivor' yarışması

Survivor oyununun özellikle el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 'Köyde Survivor' yarışması düzenlendi. Survivor oyununun özellikle el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonluğu ile 'Köyde Survivor' parkuru İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca İlkokulu bahçesinde yapıldı. Yarışmasının ilk tanıtım parkurunu Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın katılımıyla başladı. Survivor oyununun özellikle el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu. Oldukça neşeli geçen etkinlikte çocukların mutluluğu adeta yüzlerinden okundu. Gerçeği aratmayan ve kıyasıya geçen yarışma sonunda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Köyde Survivor' adı altında bir etkinlik düzenlendi. Malum bu yıl bakanlığımız 2019 yılını gönüllük yılı ilan etti. Arkadaşlarımız da bu gönüllülük yılı projesi kapsamında zaman zaman değişik etkinliklerle gençlerimize, çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyorlar. Bunlardan biri de merkez İpekyolu ilçesine bağlı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik 'Köyde Survivor' adı altında bir etkinlik, bir eğlence, çocuklarımıza moral motivasyon etkinliği düzenlendi. Bende arkadaşlarımızın bu etkinliğine iştirak ettim. Hazırlanan parkur olduğu gibi bütün arkadaşlarımızın kendi imkanlarıyla doğal ortamdan edindikleri materyal ve malzemelerden oluşuyordu. Bizde öncelikle çocuklarımızla birlikten olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Çocukların yüzlerindeki o tebessüm bizim en önemli mutluluk kaynağıydı. Parkur alanına gittiğimizde de önce ilçe müdürümle ben bizati kendimiz parkurda yarışarak çocuklarımıza yarışmanın kurallarını ve özelliklerini tanıttık. Çocuklarımız sonra sırayla bu parkurlarda yarışarak gün boyu kendilerince eğlenme imkanı buldular. Bu faaliyetlerimiz inşallah ilerleyen süreçte özellikle uzak mahallelerimizde, şehrimizin, tüm ilçelerimizin en uzak köşelerine kadar bu tür etkinliklerle ulaşmaya, çocuklarımıza bire nebze olsun dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

El arabasıyla, tezekle köyde 'Survivor' yarışması

İpekyolu, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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