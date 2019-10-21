Son Dakika Haberleri: El Bab bölgesine askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel El Bab bölgesine askeri sevkiyat

El Bab bölgesine askeri sevkiyat

1 saat önce

SURİYE'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askerlerin bulunduğu araçlardan oluşan konvoy, Kilis üzerinden Suriye'ye geçti.

El Bab bölgesine askeri sevkiyat, System.String[]

SURİYE'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askerlerin bulunduğu araçlardan oluşan konvoy, Kilis üzerinden Suriye'ye geçti.

Türkiye'nin farklı illerinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak üzere yola çıkan askerlerin araç konvoyu, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoy, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Konvoydaki asker ve araçların Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab'a konuşlandırılacağı öğrenildi.


Türkiye, Suriye, Kilis, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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