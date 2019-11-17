Son Dakika Haberleri: El Bab'da 18 sivili katleden terörist MİT'in operasyonuyla yakalandı
Son Dakika Güncel El Bab'da 18 sivili katleden terörist MİT'in operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

El Bab'da 18 sivili katleden terörist MİT'in operasyonuyla yakalandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivilin hayatını kaybetmesine ve 30 sivilin yaralanmasına sebep olan PKK/YPG'li teröristin MİT tarafından yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu.

El Bab'da 18 sivili katleden terörist MİT'in operasyonuyla yakalandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivilin hayatını kaybetmesine ve 30 sivilin yaralanmasına sebep olan PKK/YPG'li teröristin MİT tarafından yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:49 Kaynak: İHA
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