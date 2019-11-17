Son Dakika › Güncel › El Bab'da 18 sivili katleden terörist MİT'in operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
El Bab'da 18 sivili katleden terörist MİT'in operasyonuyla yakalandı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivilin hayatını kaybetmesine ve 30 sivilin yaralanmasına sebep olan PKK/YPG'li teröristin MİT tarafından yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivilin hayatını kaybetmesine ve 30 sivilin yaralanmasına sebep olan PKK/YPG'li teröristin MİT tarafından yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerine yer verildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de... İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı