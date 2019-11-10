Son Dakika Haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı
Son Dakika Güncel El Bab'da bomba yüklü araç patladı

El Bab'da bomba yüklü araç patladı

6 saat önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

El Bab'da bomba yüklü araç patladı, System.String[]

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Halep'e bağlı El-Bab'da bir hastane yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Patlamada bir kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir hukuk bürosu başkanı olduğu öğrenilen yaralının çevredeki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(İHA)

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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