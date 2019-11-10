- El Bab'da Bomba Yüklü Araç Patladı
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- El Bab'da bomba yüklü araç patladıEL BAB - Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
- El Bab'da bomba yüklü araç patladı
EL BAB - Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Halep'e bağlı El-Bab'da bir hastane yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Patlamada bir kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir hukuk bürosu başkanı olduğu öğrenilen yaralının çevredeki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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