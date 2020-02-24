El Bab'da bomba yüklü araç patladı - Son Dakika

El Bab'da bomba yüklü araç patladı
6 saat önce
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:26 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı. - EL BAB
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