El Bab'da bomba yüklü araç patladı - Son Dakika

El Bab'da bomba yüklü araç patladı
20 dakika önce
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.
(İHA)
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