El Bab'da bomba yüklü araç patladı - Son Dakika
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El Bab'da bomba yüklü araç patladı

20 dakika önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.

El Bab'da bomba yüklü araç patladı, System.String[]

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.

(İHA)

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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