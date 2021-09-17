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Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

17.09.2021 15:40

Son dakika gündem haberi... - El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

- El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

EL BAB - Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin El Bab kentinin merkezindeki Zemzem Caddesi yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı nedeniyle bazı evlerde ağır hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Tragger, Suriye, El Bab, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı - Son Dakika
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