El bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı
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El Bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralıSuriye, (DHA)- Suriye'nin El Bab kentinde Osman bin Affan Cami yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:26 Kaynak: DHA
El Bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı
Suriye, (DHA)- Suriye'nin El Bab kentinde Osman bin Affan Cami yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü YPGPKK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürdü.
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