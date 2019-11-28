Son Dakika Haberleri: El bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı
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El bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı

6 saat önce

El Bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralıSuriye, (DHA)- Suriye'nin El Bab kentinde Osman bin Affan Cami yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

El Bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı

Suriye, (DHA)- Suriye'nin El Bab kentinde Osman bin Affan Cami yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü YPGPKK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürdü.

El bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:26 Kaynak: DHA
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