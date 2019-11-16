Son Dakika Haberleri: El Bab'da bomba yüklü araçlı saldırı (2)
Son Dakika Güncel El Bab'da bomba yüklü araçlı saldırı (2) - Son Dakika

El Bab'da bomba yüklü araçlı saldırı (2)

6 saat önce

BAKANLIKTAN AÇIKLAMABakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

El Bab'da bomba yüklü araçlı saldırı (2), System.String[]

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde El Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15'ten fazla kişiyi de yaraladı" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:32 Kaynak: DHA
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