El Bab'da bomba yüklü araçlı saldırı (2)
6 saat önce
BAKANLIKTAN AÇIKLAMABakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:32 Kaynak: DHA
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde El Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15'ten fazla kişiyi de yaraladı" denildi.
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