El Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa El Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı - Son Dakika

El Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı

6 saat önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı.

El Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı, System.String[]

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı.


Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesindeki El-Rai yolunda bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada ölen ve yaralananın olmadığı bildirildi. - EL BAB

Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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