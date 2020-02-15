El Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı - Son Dakika

El Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı
6 saat önce
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesindeki El-Rai yolunda bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada ölen ve yaralananın olmadığı bildirildi. - EL BAB
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