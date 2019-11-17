Son Dakika › Güncel › El bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden pkk-ypg'li mit'in operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
El bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden pkk-ypg'li mit'in operasyonuyla yakalandı
6 saat önce
El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden PKK-YPG'li MİT'in operasyonuyla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden PKK- YPG'li MİT'in operasyonuyla yakalandı
Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de... İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı