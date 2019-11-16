Son Dakika Haberleri: El Bab'da bombalı araç saldırısı
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El Bab'da bombalı araç saldırısı

6 saat önce

Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi.

El Bab'da bombalı araç saldırısı, System.String[]

Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:38 Kaynak: DHA
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