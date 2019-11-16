El Bab'da bombalı araç saldırısı
6 saat önce
Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:38 Kaynak: DHA
Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
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