Son Dakika Haberleri: El bab'da bombalı araç saldırısı
Son Dakika Güncel El bab'da bombalı araç saldırısı - Son Dakika

El bab'da bombalı araç saldırısı

6 saat önce

El Bab'da bombalı araç saldırısıSuriye (DHA) ? Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi.

El Bab'da bombalı araç saldırısı

Suriye (DHA) ? Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

El bab'da bombalı araç saldırısı

Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Markete sığındı ama yetmedi! Feci şekilde dövdüler
Moskova Borsası'nda 17 milyon dolarlık vurgun! HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı Takla atan araç direğe dayalı halde asılı kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 20:06:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El bab'da bombalı araç saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]