Son Dakika Haberleri: El Bab'da bombalı saldırı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa El Bab'da bombalı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

El Bab'da bombalı saldırı: 5 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

El Bab'da bombalı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.


Halep'e bağlı El-Bab'da Farabi Hastanesi yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Patlamada 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi. - EL BAB

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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