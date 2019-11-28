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- El Bab'da bombalı saldırı: 5 yaralı

6 saat önce

- El Bab'da bombalı saldırı: 5 yaralıEL BAB - Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

- El Bab'da bombalı saldırı: 5 yaralı

EL BAB - Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Halep'e bağlı El-Bab'da Farabi Hastanesi yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Patlamada 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.

- El Bab'da bombalı saldırı: 5 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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