Son Dakika Haberleri: El Bab'da bombalı saldırı: En az 10 ölü
BBC
Son Dakika Dünya El Bab'da bombalı saldırı: En az 10 ölü - Son Dakika Dünya

El Bab'da bombalı saldırı: En az 10 ölü

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki El Bab ilçesinde otogarda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

El Bab'da bombalı saldırı: En az 10 ölü, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab ilçesinde otogarda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda yaşamını yitirenlerin tümünün sivil olduğunu açıkladı.

Bakanlık Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15'ten fazla kişinin de yaralandığını duyrudu, bir de video paylaştı.

Anadolu Ajansı (AA) ise daha sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini, en az 30 sivilin de yaralandığını duyurdu.

DHA: Araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, otogarın garajına bırakılan araç, uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Patlama sonucu otogarda çok sayıda araç yandı, bazı iş yerleri de zarar gördü.

Çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, El Bab'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise daha önce saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden 9'unun sivil olduğunu duyurmuştu.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yaralandı
Moskova Borsası'nda 17 milyon dolarlık vurgun! Karaköy'de başörtülü genç kızı darp eden kadının ilk ifadesi: Ben yapmadım Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Uygur Türkleri ile ilgili skandal sözler: Merhamet göstermeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 20:52:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Bab'da bombalı saldırı: En az 10 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]