El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 teröristten 15'i tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı ile ortak terör operasyonu düzenlendi.

16 TERÖRİST YAKALANDI

Operasyonda, örgüt içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu toplam 16 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 85 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep Valiliği, işlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 15 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

BAKANLIK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon icra edilmiştir.

Yapılan operasyonla aralarında örgüt içerisinde 'Sözde Kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu toplam 16 DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensubu yakalanmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 85 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir. 25 Ocak 2023 günü yerel adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. "