El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 teröristten 15'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 teröristten 15'i tutuklandı

26.01.2023 10:31

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı ile ortak düzenlediği terör operasyonda 16 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında sözde 'kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu 16 kişiden 15'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı ile ortak terör operasyonu düzenlendi.

16 TERÖRİST YAKALANDI

Operasyonda, örgüt içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu toplam 16 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 85 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

El Bab'da DEAŞ operasyonu

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep Valiliği, işlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 15 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

BAKANLIK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon icra edilmiştir.

Yapılan operasyonla aralarında örgüt içerisinde 'Sözde Kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu toplam 16 DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensubu yakalanmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 85 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir. 25 Ocak 2023 günü yerel adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. "

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
El Bab'da DEAŞ operasyonu! 16 terörist yakalandı, 15'i tutuklandı El Bab'da DEAŞ operasyonu! 16 terörist yakalandı, 15'i tutuklandı Çalınan motosikletine 16 yıl sonra kavuştu Çalınan motosikletine 16 yıl sonra kavuştu

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 teröristten 15'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:08 "Türk Messi" yakıştırmaları yapılıyordu! Galatasaray'ın büyük hayallerle transfer ettiği genç topçu kulübede bile oturamıyor
10:08 Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın "Baba oldum" diye paylaştığı bebeğin Instagram hesabını takibe aldı
10:02 Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın "Kızım" diye paylaştığı bebeğe açılan hesabı takibe aldı
10:00 Ekrem İmamoğlu, cinayete kurban giden Sinan Ateş'in baba evine gitmeye hazırlanıyor
09:56 "Türk dizilerini izlemiyorum" diyen Hazal Kaya takipçisini sinirlendirdi! Verdiği cevapla olayı tatlıya bağladı
09:44 El Bab'da DEAŞ operasyonu! 16 terörist yakalandı, 15'i tutuklandı
09:47 Ekrem İmamoğlu, suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in baba evini ziyaret edecek
09:45 Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! "Türk Messi" kulübede bile oturamıyor
09:44 El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 teröristten 15'i tutuklandı
09:37 37 yaşındaki Burak Yılmaz sahada fırtına gibi esti! Maçtan sonra herkes onu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 10:33:57. #1.12#
SON DAKİKA: El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 teröristten 15'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement