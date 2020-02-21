El Bab'da halk, Esad rejimini protesto etti - Son Dakika
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El Bab'da halk, Esad rejimini protesto etti

6 saat önce

Halep'e bağlı El Bab'da halk, Esad rejiminin saldırılarını protesto etti.

Halep'e bağlı El Bab'da halk, Esad rejiminin saldırılarını protesto etti.

El Bab'da yaşayan siviller, Esad rejiminin saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Binlerce sivil, saldırıların durdurulmasını istedi. Suriye bayrağı taşıyan El Bab halkı, "Yaşamak istiyoruz" sloganları attı. Halk, Esad'in bitmeyen saldırılarından bıktığını, istikrar ve güven ortamına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Göstericiler, Esad rejiminin destekçilerini de suçlayarak, rejim ve rejim destekçileri nedeniyle huzurlu bir hayat sürdüremediklerini söyledi.

(Mahmud Alhalbi/İHA)

El Bab'da halk, Esad rejimini protesto etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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