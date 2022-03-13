El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2) - Son Dakika
Üye Girişi

El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)

13.03.2022 16:31
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İzmir'in Seferihisar ilçesinde görev yaptığı sırada gönüllü olarak Suriye'nin El Bab şehrindeki Çıldıroba Üs Bölgesi 17'inci Komando Tugay Komutanlığı'na giden Nail Türeme (54), dün kalp krizi geçirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde görev yaptığı sırada gönüllü olarak Suriye'nin El Bab şehrindeki Çıldıroba Üs Bölgesi 17'inci Komando Tugay Komutanlığı'na giden Nail Türeme (54), dün kalp krizi geçirdi. Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türeme, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Türeme'nin cenazesi, Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından hava yoluyla memleketi Balıkesir'e gönderildi.

'VATANIN NEREDE İHTİYACI VARSA GİDERİZ'Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Karamanlar Mahallesi'nde babaevine getirilen şehit Türeme için burada helallik alındı. Evli ve 2 çocuk babası Türeme'nin yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin cenazesi, daha sonra Karamanlar Mahallesi Cemevi'ne getirildi.Cenazeye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve mahalle sakinleri katıldı.Şehit Nail Türeme'nin Seferihisar'da görev yaptığı sırada emekliliği gelmesine rağmen arkadaşlarına, 'Vatanın nerede bize ihtiyacı varsa, orada görev yaparım' diyerek, gönüllü olarak Suriye'ye gittiği öğrenildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)
YORUMLAR
500
Mera İzmir ile 535 çobana ulaşıldı Mera İzmir ile 535 çobana ulaşıldı İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi

Komando Tugay Komutanlığı, Seferihisar, Suriye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2) - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:38:59. #1.11#
SON DAKİKA: El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement