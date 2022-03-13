El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2) - Son Dakika

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde görev yaptığı sırada gönüllü olarak Suriye'nin El Bab şehrindeki Çıldıroba Üs Bölgesi 17'inci Komando Tugay Komutanlığı'na giden Nail Türeme (54), dün kalp krizi geçirdi. Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türeme, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Türeme'nin cenazesi, Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından hava yoluyla memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

