Son dakika haberi: El Bab'da patlama: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi: El Bab'da patlama: 1 ölü
05.11.2020 09:36
Son dakika haberlerine göre Hamad Alnajjar - Mahmud AlhalbiHALEP (İHA) - Suriye'nini El Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybederken 2 sivilin yaralandığı duyuruldu.
Hamad Alnajjar - Mahmud Alhalbi
HALEP (İHA) - Suriye'nini El Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybederken 2 sivilin yaralandığı duyuruldu.
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcı patladı. Patlama sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivilin de yaralandığı duyuruldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
Son Dakika Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti ABD'de protestolar büyüyor! Seçimlerdeki belirsizlik halkı sokağa döktü ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti