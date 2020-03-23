- El Bab'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

- El Bab'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı
6 saat önce
- El Bab'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı Suriye'nin Halep kentinin doğusunda bulunan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- El Bab'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı
EL BAB - Suriye'nin Halep kentinin doğusunda bulunan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda
1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
El Bab ilçesinde Al Farabi Hastanesi yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Saldırının PKK/ YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
Son Dakika 12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan maganda, çevredekiler tarafından kameraya alındı Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü