Son dakika haberleri... El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı
20.03.2021 13:52
Son dakika haberler... Suriye'nin El Bab ilçesindeki bir iş yerinde el yapımı patlayıcıların (EYP) infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Suriye'nin El Bab ilçesindeki bir iş yerinde el yapımı patlayıcıların (EYP) infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde yer alan bir dükkanda el yapımı patlayıcılar (EYP) infilak etti. Patlama sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, patlamanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğü ve yangın çıktığı görüldü. Sivil savunma ekipleri alevleri söndürebilmek ve molozların altında kalanları çıkarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
(İHA)
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