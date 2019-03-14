Son Dakika Haberleri: El-Bab'da Patlama: 1 Yaralı

El-Bab'da Patlama: 1 Yaralı

55 dakika önce

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patlarken bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

El-Bab'da Patlama: 1 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patlarken bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinin merkezinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patladı. Can kaybının yaşanmadığı patlamada, bir kişi hafif şekilde yaralanırken, patlamada ağır maddi hasar meydana geldi. Sivil polis ekiplerince yapılan açıklamada, yaralının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. - EL BAB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

Suriye, 3. Sayfa
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