Son Dakika Haberleri: El-Bab'da Patlama: 1 Yaralı

El-Bab'da Patlama: 1 Yaralı

53 dakika önce

- El-Bab'da patlama: 1 yaralıEL BAB - Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patlarken bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

- El-Bab'da patlama: 1 yaralı

EL BAB - Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patlarken bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinin merkezinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patladı. Can kaybının yaşanmadığı patlamada, bir kişi hafif şekilde yaralanırken, patlamada ağır maddi hasar meydana geldi. Sivil polis ekiplerince yapılan açıklamada, yaralının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:41 Kaynak: İHA

Suriye, Güncel
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