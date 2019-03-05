El-Bab'da Patlama: 3 Yaralı

Suriye'nin Halep ilinde bulunan El-Bab kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep ilinde bulunan El-Bab kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El-Bab'da bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi. - HALEP

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Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 8 Yaralı

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