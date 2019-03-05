El-Bab'da Patlama: 3 Yaralı
2 saat önce
Suriye'nin Halep ilinde bulunan El-Bab kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep ilinde bulunan El-Bab kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El-Bab'da bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi. - HALEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:46 Kaynak: İHA
Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 8 Yaralı
Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor
Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti
Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı