Son dakika haber! - El Bab'da patlama: 5 ölü - Son Dakika

Son dakika haber! - El Bab'da patlama: 5 ölü
24.11.2020 15:00
Son dakika haberine göre - El Bab'da patlama: 5 ölü Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
- El Bab'da patlama: 5 ölü
HALEP - Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle çevredeki ev, araç ve mağazalarda büyük maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay ilişkin soruşturma başlattı.
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