El-Bab'da patlama: 5 yaralı
34 dakika önce
Suriye'nin El-Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre en az 5 sivil yaralandı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:52 Kaynak: İHA
'nin El-Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre en az 5 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı. - EL BAB
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