Son Dakika Haberleri: El-Bab'da patlama: 5 yaralı
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El-Bab'da patlama: 5 yaralı

20 dakika önce

Suriye'nin El-Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre en az 5 sivil yaralandı.

El-Bab'da patlama: 5 yaralı, System.String[]
Suriye'nin El-Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre en az 5 sivil yaralandı. Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:05 Kaynak: İHA
Suriye, Güncel
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