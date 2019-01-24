El-Bab'da Patlama: 7 Yaralı
31 dakika önce
- El-Bab'da patlama: 7 yaralıŞAM - Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.
- El-Bab'da patlama: 7 yaralı
ŞAM - Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın kuzeyindeki Başköy kasabasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Yetkililer yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:55 Kaynak: İHA
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