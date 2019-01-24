Son Dakika Haberleri: El-Bab'da Patlama: 7 Yaralı

El-Bab'da Patlama: 7 Yaralı

30 dakika önce

Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

El-Bab'da Patlama: 7 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın kuzeyindeki Başköy kasabasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Yetkililer yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını belirtti. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

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