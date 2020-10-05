El Bab'da rejim askeri yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin El Bab kentinde, rejim saflarında askerlik yapan 1 kişinin yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandığını açıkladı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, El Bab kentinin Kabbasin kasabasında 1 rejim askerinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab/ Kabbasin yerel kolluk birimlerince 05 Ekim 2020 günü saat 11.00 sıralarında Rejim güçlerinde askerlik yapan bir şahıs yakalanmış olup, yerel adli makamlarca gözaltına alınmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:53 - Kaynak: DHA
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