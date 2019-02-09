Son Dakika Haberleri: El Bab'da Şehit Düşen Ömer Akkuş Mezarı Başında Anıldı

El Bab'da Şehit Düşen Ömer Akkuş Mezarı Başında Anıldı

46 dakika önce

El Bab'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli tankçı Ömer Akkuş mezarı başında anıldı.

El Bab'da Şehit Düşen Ömer Akkuş Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
El Bab'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli tankçı Ömer Akkuş mezarı başında anıldı.

El Bab'da şehit düşen sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş Sakarya'daki mezarı başında anıldı. Anma törenine Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, ilçe jandarma yetkilileri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. 23 yaşındaki sözleşmeli tankçı Er Ömer Akkuş ölümünün ikinci yılında Kaynarca Uzakkışla Mahallesi'ndeki mezarında ziyaret edildi. Mahalle camiinde kılınan namaz sonrası şehit Ömer Akkuş için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli şehit Ömer Akkuş'un babasına oğlunun mezarı başında Türk Bayrağı hediye etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:59 Kaynak: İHA

Kaynarca, Akkuş, Güncel
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