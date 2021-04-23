- El-Bab'da teravih namazı çıkışında patlama: 1 yaralı - Son Dakika

- El-Bab'da teravih namazı çıkışında patlama: 1 yaralı
HALEP - Suriye'nin El Bab ilçesinde teravih namazı çıkışında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesindeki Çobanbey kavşağında bulunan bir cami yakınlarında yerleştirilen patlayıcılar teravih namazı çıkışında infilak etti. Patlama sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, patlamanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğü ve yangın çıktığı görüldü. Sivil savunma ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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