- El-Bab'da teravih namazı çıkışında patlama: 1 yaralı - Son Dakika

- El-Bab'da teravih namazı çıkışında patlama: 1 yaralı

HALEP - Suriye'nin El Bab ilçesinde teravih namazı çıkışında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesindeki Çobanbey kavşağında bulunan bir cami yakınlarında yerleştirilen patlayıcılar teravih namazı çıkışında infilak etti. Patlama sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, patlamanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğü ve yangın çıktığı görüldü. Sivil savunma ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.