El Bab'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

El Bab'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Gaziantep Valiliği, Suriye'nin El Bab kenti Kabbasin bölgesinde PKK/PYD/YPG terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yapan bir kişinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

El Bab'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep Valiliği, Suriye'nin El Bab kenti Kabbasin bölgesinde PKK/PYD/ YPG terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yapan bir kişinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab/ Kabbasin yerel kolluk birimlerince 24 Eylül 2020 günü saat 13: 00 sıralarında PKK/PYD/YPG terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yapan bir şahıs yakalanmış olup yerel adli makamlarlaca tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Propaganda, Gaziantep, El Bab, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa El Bab'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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