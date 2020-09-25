El Bab'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, Suriye'nin El Bab kenti Kabbasin bölgesinde PKK/PYD/ YPG terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yapan bir kişinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab/ Kabbasin yerel kolluk birimlerince 24 Eylül 2020 günü saat 13: 00 sıralarında PKK/PYD/YPG terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yapan bir şahıs yakalanmış olup yerel adli makamlarlaca tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP