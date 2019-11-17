Son Dakika Haberleri: El Bab'da teröriste idam cezası isteyen halktan protesto
Son Dakika 3. Sayfa El Bab'da teröriste idam cezası isteyen halktan protesto - Son Dakika

El Bab'da teröriste idam cezası isteyen halktan protesto

6 saat önce

Suriye'nin El Bab ilçesinde 18 sivilin hayatının kaybetmesine yol açan terör saldırısının failine idam cezası verilmesini isteyen halk, iş yerlerine gitmeyip sokağa çıkmadı.

El Bab'da teröriste idam cezası isteyen halktan protesto, System.String[]

Suriye'nin El Bab ilçesinde 18 sivilin hayatının kaybetmesine yol açan terör saldırısının failine idam cezası verilmesini isteyen halk, iş yerlerine gitmeyip sokağa çıkmadı.


El Bab'da dün olan meydana gelen 18 sivilin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı saldırının faili yakalandı. Teröristin idam cezası almasını isteyen El Bab'da halk bugün ilçedeki bütün faaliyetleri durdurdu. İş yerlerine gitmeyip kepenk indiren halk, teröristin idam cezası alması için protesto düzenledi. El Bablılar teröristin idam edilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.


Öte yandan, idam sloganları atan El Bablılar, polis merkezine yürüyüş düzenledi. - EL BAB

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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