El Bab'da yüzlerce kişi, rejim ve Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
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El Bab'da yüzlerce kişi, rejim ve Rusya'yı protesto etti

6 saat önce

Suriye'nin Halep'e bağlı El Bab kentinde yüzlerce kişi Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti.

El Bab'da yüzlerce kişi, rejim ve Rusya'yı protesto etti, System.String[]

Suriye'nin Halep'e bağlı El Bab kentinde yüzlerce kişi Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti.


Halep yakınlarında bulunan El Bab'da yüzlerce kişi, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti. Siviller, Türkiye'ye yaptığı askeri operasyonlarına desteklerini vurguladı.


Sokaklara dökülen halk, rejim karşıtı slogan attı. Huzurlu bir hayat yaşamak istediğini belirten El Bab halkı, Esad rejiminin gitmesini istedi. Esad rejimi saldırılarına rağmen hayatta kalmaya çalışan siviller, Esad rejimine yardım veren ülkeleri protesto etti. Siviller, uluslararası aktörlere de seslenirken, herkesi Türkiye'ye Suriye meselesinde yardım vermeye davet etti. - HALEP

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
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