El Bab'daki bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

El Bab'daki bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
09.10.2020 09:17
Suriye'nin El Bab ilçesinde 6 Ekim tarihinde düzenlenen bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Suriye'nin El Bab ilçesinde 6 Ekim tarihinde düzenlenen bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab ilçesinde bulunan Osman Camii yakınlarında 6 Ekim tarihinde bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlenmişti. Patlamada en az 19 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Bugün patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından bomba yüklü kamyonun patladığı an saniye saniye kayıt altına alındı.
-İHA-
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