El Bab'daki Patlamada 1 Ölü
1 saat önce
Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Suriye
'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Suriye'de Fırat
Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın kuzeyindeki Başköy
kasabasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın patlayıcı madde yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:48 Kaynak: İHA
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