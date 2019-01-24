Son Dakika Haberleri: El Bab'daki Patlamada 1 Ölü

El Bab'daki Patlamada 1 Ölü

1 saat önce

Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

El Bab'daki Patlamada 1 Ölü, System.String[]
Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın kuzeyindeki Başköy kasabasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın patlayıcı madde yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:48 Kaynak: İHA

Fırat, Suriye, 3. Sayfa
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