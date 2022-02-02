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El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

02.02.2022 16:38

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırıda can kaybı sayısı artıyor. Sivil yerleşim bölgesine düzenlenen terör saldırısında can kaybı sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

(İHA)

El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi
El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi
El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

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Suriye, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika
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