El-Bab görevini tamamlayan komandolar Tokat'ta - Son Dakika
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El-Bab görevini tamamlayan komandolar Tokat'ta

30.06.2022 14:22
El-Bab görevini tamamlayan komandolar Tokat'ta

TOKAT'ın Niksar ilçesinde konuşlu Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda görevli 180 komando, Suriye'nin El-Bab şehrindeki görevlerini tamamlayarak kente döndü.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde konuşlu Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda görevli 180 komando, Suriye'nin El-Bab şehrindeki görevlerini tamamlayarak kente döndü.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Niksar ilçesinde konuşlanan ve 'Kurtlar' diye adlandırılan Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda görevli komandolar, 6 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde, Suriye'nin El-Bab şehrine uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonunda görev yaparak sürelerini tamamlayan komandolar, Tokat'a döndü. Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda komandolar için karşılama töreni düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Komandolar ve aileleri, kavuşmanın sevincini yaşadı.


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Kaynak: DHA

Ahmet Kurt, Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El-Bab görevini tamamlayan komandolar Tokat'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: El-Bab görevini tamamlayan komandolar Tokat'ta - Son Dakika
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