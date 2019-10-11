El Bab halkından Barış Pınarı Harekatı'na destek

El Bab halkı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'na başlamıştı. Harekatın 3. günü başarıyla devam ederken harekata bir destek de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab halkından geldi. Cuma namazının ardından sokaklara akın eden El Bab halkı, harekata destek verdi. Onlarca sivil, TSK ve Suriye Milli Ordusu lehine sloganlar attı. Türk ordusu ve Suriye halkı arasında kardeşlik olduğunu vurgulayan El Bab halkı, her zaman terör örgütlerinin karşısında olduklarını ifade etti.



Gösterilerin koordinesini sağlayan Abdul Muttalib El Osman, "Suriye halkı Barış Pınar Harekatı'na, Türk ve Suriye geçici hükumetine bağlı Suriye Milli Ordusuna destek veriyor" dedi.



Gösteriye katılan Kofi El Rasim, Türkiye'ye destek verdiklerini söyleyerek bölgeden terörden arındırılmasını istediklerini dile getirdi. - EL BAB