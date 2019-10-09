El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açıldı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden temizlenen bölgelerde eğitimin geliştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Suriye'nin Cerablus kentinde daha önce açılan Meslek Yüksekokulunun ardından Gaziantep Üniversitesine bağlı üç fakülteden birisi olan El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi düzenlenen törenle eğitim ve öğretime açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve 4 Ekim'de resmi gazetede kurulma kararının yayınlanmasıyla, öğrenci kayıtları da kısa sürede tamamlanan El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin eğitime başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Koordinatör Vali Şenol Esmer, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası El-Bab'ın güvenli bölge haline getirildiğini ve insanların geriye dönüşünün normalleştiğini söyledi. Birçok şeyin normale döndüğü bölgede, insanların sosyal yaşam faaliyetleri için talep ve isteklerinin karşılandığını ifade eden Esmer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnsanların istekleri güvenli bir sokak, eğitim görebilecekleri ilk ve ortaokul ile liseler, sağlık hizmetlerini alabileceği tesisler. Bu istekler karşısında Türkiye'nin yardım ve desteğiyle yerelde meclisler oluşturuldu. Buradaki yerel meclisteki arkadaşlarımıza Türkiye'nin vermiş olduğu destekle yol arkadaşlığı yaptık. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle 60 bin öğrencimiz ilk, ortaokul ve liselerde eğitim görüyor. Bunun yanında yerel polisler güvenliği sağlamaktadır. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti sermayesi ile yapılan El-Bab Hastanemiz bugün hizmet vermeye başlamıştır. 193 cami onarılarak ibadete açılmış durumda. Bu bölgede altyapıya yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. El-Bab'ın yıl sonuna kadar elektrik ve su gibi eksik kalan bazı ihtiyaçları da giderilmiş olacak"

"EĞİTİM HAKKI KUTSALDIR, DEVAM ETMELİDİR"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bugünün Türkiye ve savaş sonrası hayatını idame ettirmeye çalışan Suriyeli gençler için büyük önem taşıdığını söyledi. Zulmün ilelebet devam etmeyeceğinin bilinen bir durum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gür, Gaziantep Üniversitesinin Suriye'deki savaşın başlamasından sonra Türkiye'ye kaçan gençlerin eğitimleri için gereken her türlü fedakarlığı yaptığını, kendi dillerinde eğitim imkanı sağlandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde bir taraftan özgürlük mücadelesi verilirken diğer taraftan da insani yaşam standartlarını yükseltmek ve kutsal eğitim hakkını da devam ettirmek gerekiyor. Bu yüzden Gaziantep Üniversitesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu vizyonla birlikte, bir taraftan ordumuz diğer taraftan Türk milleti, burada topyekün bir şekilde asayiş ve güvenliği oluşturup insani yaşam standartlarını yükseltirken, diğer taraftan da eğitim kampüsleri açma kararı almıştır. 2011 yılından beri devam eden bu süreçte Gaziantep Üniversitesi, öncelikli olarak Türkiye'ye gelen Suriyeli gençlere yüksek öğretimin kapılarını açarak onlara yüksek öğretim imkanı tanıdı. Arkasından kendi ana dilleriyle eğitim yapabilmeleri için Arapça eğitim programları başlatıldı."

"KİMSE EĞİTİMSİZ KALMAYACAK"

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür, bundan böyle güvenliği sağlanan bölgelerde eğitim imkanlarının sağlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmeye başlandığını ifade ettiği konuşmasını şöyle devam ettirdi: "Burada hiç kimse eğitimsiz kalmayacak. Bugün itibariyle Türkiye'deki üniversitelerde 25 bin üzerinde Suriyeli genç eğitim almaktadır. Bugünkü haliyle bu bölgede 2 bin 500 öğrenci eğitim görüyor hale gelmiş ve dört yıl sonra bunlar mezun olur hala gelecek. Suriye problemi başladığı günden bu yana Gaziantep Üniversitesi tüm duyarlılığıyla davranmaya başlamış ve eğitimin buralara kadar gelmesi için her türlü çabayı seferber etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, bir taraftan burada Suriye meselesinde müdahil olarak huzuru, barışı sağlarken diğer taraftan da hiçbir ferdin eğitimsiz kalmaması için her türlü çabayı sarf etmektedir. Biz savaşla birlikte en küçük bir ferdin bile eğitimsiz kalmaması için yerine gelerek Suriye güvenlikli bölgesinden çalışmalarımıza başladık"

"BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRİN"

Prof. Dr. Gür, YÖK'ün Suriye'deki yüksek öğrenim konusunda Gaziantep Üniversitesini koordinatör üniversite olarak belirlediğini vurgularken, yüksek öğrenim çağındaki gençlere de şu tavsiyelerde bulundu: "Eğitim fırsatı ayağınıza geldi lütfen çok iyi değerlendirin. Gaziantep Üniversitesi Türkiye'de olduğu gibi Suriye bölgesinde de yabancı öğrenci sınavı olmadan hiçbir öğrenci almamaktadır. Sınava girmek ve belli bir puanı almak zorundasınız. Bu puanı almadığınız sürede burada da hiçbir yere yerleştiremezsiniz. Onun için sınavlara şimdiden hazırlanmaya başlayın. YÖK Başkanlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Suriye güvenli bölgedeki güvenlik bölgesinde yükseköğrenimin şekillendirilmesi için Gaziantep Üniversitesi görevlendirilmiştir. Biz de sizler için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

"BARIŞ GÜVERCİNİ UÇURULDU"

El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Üsame Hüseyin de savaştan dolayı eğitimini tamamlayamadığını ve açılan fakültenin kendisi gibi birçok genç için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki bizlerin eğitime devam etmesi, bizim şahsi çıkarlarımız için değil, ümmetimizin bir yarar ve faydasınadır" dedi. GAÜN Üst Yönetimi ve Senato üyelerinin çoğunluğunun katıldığı açılışta, Suriyeli yetkililer de açılan fakülteden dolayı teşekkürlerini iletti. Beyaz barış güvercinlerinin de uçurulduğu açılışta, konuşmaların ardından katılımcılar derslikleri gezip, öğrencilerle sohbet etti.

(Lider Olgun- Metin Faruk Tamer/İHA)