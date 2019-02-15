Son Dakika Haberleri: El Bab Polisine Araç Desteği

El Bab Polisine Araç Desteği

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede görev yapmak üzere 7 trafik aracını, El-Bab Yerel Meclisine hibe etti.

El Bab Polisine Araç Desteği, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığı, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede görev yapmak üzere 7 trafik aracını, El-Bab Yerel Meclisine hibe etti.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Valiliği, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede trafiği etkin şekilde denetlemek için Jandarma Genel Komutanlığından 7 trafik aracı talep etti.

Kısa sürede İl Jandarma Komutanlığına gönderilen araçlar, gerekli bakım ve onarımın ardından El-Bab Yerel Meclisine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:02 Kaynak: AA

Suriye, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı Son Dakika! Marmara Üniversitesinde Korkutan Yangın!

Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı Garson, Eski Eşi ile İlişkileri Olduğunu İddia Ettiği 2 Arkadaşına Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 21:49:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Bab Polisine Araç Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]