El Bab şehidi Aytekin için anma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel El Bab şehidi Aytekin için anma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

El Bab şehidi Aytekin için anma yürüyüşü düzenlendi

6 saat önce

Karabük'te, 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Umut Aytekin, şehadetinin 3. yılında düzenlenen yürüyüşle anıldı.

El Bab şehidi Aytekin için anma yürüyüşü düzenlendi, System.String[]

Karabük'te, 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Umut Aytekin, şehadetinin 3. yılında düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Şehit Umut Aytekin Ortaokulu öncülüğünde, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen program, okul bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit için yazılan şiirlerin okunmasının ardından, Okul Müdürü Adnan Cansız tarafından şehit babası Hasan Aytekin'e çiçek takdim edildi.

Programın ardından şehidin ailesi, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler, Umut Aytekin'in mezarına yürüdü.

Yürüyüş sırasında öğrenciler "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Şehidim sen rahat uyu", "Şehidim hakkını helal et" sloganları attı.

Burada okunan duanın ardından, gözyaşlarını tutamayan şehidin annesi Zehra Aytekin, "Oğlum çok güzel ve çok iyi bir çocuktu. Vatanına ve milletine de çok iyi bir evlat oldu." dedi.

Baba Hasan Aytekin de etkinliğin kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, oğlunun anısını bu şekilde yaşatanlara teşekkür etti.

Karabük, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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