El Bab Şehidi memleketline uğurlandı - Son Dakika

El Bab Şehidi memleketline uğurlandı

GAZİANTEP - Suriye'de, Fırat Kalkanı Bölgesi El Bab kentinde PKK/ YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in naaşı, Gaziantep Havaalanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı.

Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit olurken 4 asker de yaralandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in naaşı, Gaziantep Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'ın Tural ilçesine uğurlandı.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kurum kuruluş başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Muammer Yiğit'in yaklaşık bir ay önce Gaziantep'e tayinin çıktığı öğrenildi.