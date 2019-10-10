Son Dakika Haberleri: El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı

El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı

1 saat önce

El Bab'ta bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 10 kişi yaralandı.

El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı, System.String[]

El Bab'ta bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 10 kişi yaralandı.


Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Bir pazar alanında meydana gelen patlama sonucu maddi hasar meydana gelirken, en az 10 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. - EL BAB

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
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