El-Bab'ta bombalı saldırının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı - Son Dakika

"El Bab'ta 10 Kasım günü saat 23.50 sıralarında Ömer Camii mevkisinde meydana gelen patlama olayını gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi Rahmu El Hüseyin isimli şahıs 13.11.2020 günü saat 18.00'de yapılan operasyon sonucu yakalanmış olup, yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır."

Suriye 'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde 10 Kasım 'da meydana gelen patlamayı gerçekleştirdiği değerlendirilen terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi yakalandı.

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